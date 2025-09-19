В Карагандинской области, на участке республиканской автодороги Астана — Темиртау (км 1402, вблизи села Ошаганды), в тестовом режиме временно установлено устройство активного лазерного оповещения.

Система предназначена для повышения уровня безопасности движения в темное время суток. Она проецирует световые сигналы непосредственно в поле зрения водителя, что позволяет своевременно реагировать на опасные ситуации и снижает риск дорожно-транспортных происшествий, вызванных усталостью, потерей концентрации и ограниченной видимостью.

По данным разработчиков, реакция водителей на лазерные световые линии наступает в несколько раз быстрее, чем на традиционные дорожные знаки. Пилотные проекты, реализованные в других странах, показали снижение аварийности на оборудованных участках до 40-50%.

Установка системы вблизи поселка Ошаганды стала первым испытанием технологии в Казахстане.

