 Ya Metrika Fast
USD 541.34 EUR 640.73 RUB 6.53

Система лазерного оповещения установлена на казахстанской трассе

— Сегодня, 10:45
Изображение для новости: Система лазерного оповещения установлена на казахстанской трассе

Фото Казавтожол

В Карагандинской области, на участке республиканской автодороги Астана — Темиртау (км 1402, вблизи села Ошаганды), в тестовом режиме временно установлено устройство активного лазерного оповещения.

Система предназначена для повышения уровня безопасности движения в темное время суток. Она проецирует световые сигналы непосредственно в поле зрения водителя, что позволяет своевременно реагировать на опасные ситуации и снижает риск дорожно-транспортных происшествий, вызванных усталостью, потерей концентрации и ограниченной видимостью.

Изображение 1 для Система лазерного оповещения установлена на казахстанской трассе

Фото пресс-службы «Казавтожол»

По данным разработчиков, реакция водителей на лазерные световые линии наступает в несколько раз быстрее, чем на традиционные дорожные знаки. Пилотные проекты, реализованные в других странах, показали снижение аварийности на оборудованных участках до 40-50%.

Установка системы вблизи поселка Ошаганды стала первым испытанием технологии в Казахстане.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.