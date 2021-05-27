Система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате — Аймагамбетов

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что вернуться к традиционном формату обучения можно будет только в том случае, если большая часть населения, в том числе педагоги, вакцинируются, передает zakon.kz.

Мы как сфера образования должны быть в первых рядах тех, кто вакцинируется. Школы не получится открыть к началу учебного года, если большая часть наших коллег, прежде всего педагогов, не вакцинируется. Хоть это и добровольный процесс, тем не менее я вас призываю проявить здесь большую активность. Я лично вакцинировался, все коллеги, которые работают рядом со мной, вакцинируются. Мы должны подавать пример. Наша система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате, в том числе и дети. Поэтому единственный выход — вакцинация и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщил глава МОН на республиканском педагогическом совете

Министр выразил надежду, что следующий учебный год все-таки начнется в традиционном формате обучения.

Я очень надеюсь, что следующий ученый год начнется в традиционном формате. Все устали, ну и в целом мы видим, что следующий учебный год в дистанционном формате будет очень сложным с точки зрения эффективности процесса, сказал Асхат Аймагамбетов

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