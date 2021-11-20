Система оплаты грантов в Казахстане изменится — глава МОН РК

Глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил важность инициативы главы государства по изменению системы финансирования грантов на получение высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях министр напомнил, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Национального совета общественного доверия, где в ходе выступления дал поручения по решению актуальных проблем сферы образования.

Отечественные вузы сейчас финансируются через подушевое финансирование и присуждение грантов. Как сейчас работает эта система?

Для того, чтобы получить гранты, абитуриенты участвуют в ЕНТ. После сдачи тестирования абитуриенты подают заявление, выбирают конкретную специальность и принимают участие в конкурсе по присуждению грантов. К примеру, если на определенную специальность выделено 100 грантов, набравшие наиболее высокие баллы с учетом квот 100 абитуриентов по ранжированному списку получают грант для обучения в вузе.

Став обладателем гранта, студент выбирает вуз, в котором желает обучаться, и далее выбранный вуз получает финансирование из бюджета для обучения этого студента.

Однако проблема в том, что студент, хоть и выигрывает грант, не принимает участия в самой процедуре оплаты. Фактически студент не всегда понимает, что государство оплатило его обучение в вузе благодаря успехам, достигнутым им в школе, а больше воспринимает это как бесплатное обучение. Соответственно, обучаясь «бесплатно», сложно предъявлять требования к вузу. Хотя за годы обучения каждого студента государство платит вузу в среднем около 3,5-4 млн тг. министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Сам же алгоритм оплаты обучения выглядит так: с определенной периодичностью вузы отправляют списки студентов и акты для оплаты в министерство. Министерство перечисляет деньги за каждого из обучающихся студентов напрямую на счет вуза. То есть сам студент не вовлечен в эту процедуру.

Теперь же глава государства поручил изменить данную систему финансирования.

Предполагается, что отныне средства будут начисляться напрямую на специальный (наподобие ЭСКРОУ) банковский счет студента, выигравшего грант, чтобы он самостоятельно платил за обучение. Таким образом, студент видит эти деньги и прямую поддержку государства, а также принимает непосредственное участие в процедуре оплаты своего обучения.Асхат Аймагамбетов

По мнению министра, данный механизм устраняет коррупционные риски и обеспечивает адресное и максимально прозрачное расходование бюджетных средств.