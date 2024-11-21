Национальная система видеомониторинга запущена в двух городах Казахстана, передает Polisia.kz.

Инновационный проект разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также “компьютерное зрение” позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт.

Под пристальным вниманием “умных” камер находятся объекты как ЖД вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ. Цифровые “сторожи” уже показали свою эффективность. Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших. При помощи системы видео-аналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей.

Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц. Внедряемые технологии – новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции, адаптируя лучшие практики. В дальнейшем планируется расширение видеомониторинга с увеличением количества камер. Это будет происходить поэтапно.

К слову, на сегодняшний день вне зависимости от формы собственности в стране имеется 1 млн 359 тысяч видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.

Инновационные возможности – большое подспорье в противодействии преступности и обеспечении общественной безопасности в местах массового скопления людей. Главная цель внедряемых систем – создать условия, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным в обществе, где царит закон и порядок.

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