Система сигнализации от компании Ajax: 9 плюсов в применении

Система сигнализации — это надежная защита жилых и нежилых объектов, но только в том случае, если оборудование произведено проверенным брендом и обладает всеми необходимыми характеристиками.

Охрана Аякс обеспечивает эффективную охрану недвижимости по всему периметру и оповещает владельца о чрезвычайных ситуациях — попытках проникновения, возгораниях, затоплениях, проблемах в электросети. Система охраны Ajax на /besprovodnaya_sistema_okhrany_ajax/ сочетает в себе инновационные технологии, удобство эксплуатации, доступную стоимость и стильный современный дизайн.

Достоинства беспроводной сигнализации Аякс:

Беспроводное подключение. Установка сигнализации не требует прокладки кабелей, единственное, что подключается проводом, — это центральный элемент (к интернету и электросети). Датчики и другие элементы системы работают автономно и связываются с централью посредством радиосигналов. Хорошая дальность и скорость сигнала. Все элементы охранной системы могут размещаться на расстоянии до 2 километров от централи, а сигналы от них передаются мгновенно. Простая установка. Беспроводную систему сигнализации «Аякс» можно установить и настроить за 15 минут. Не менее легко она интегрируется в другие, уже установленные охранные системы. Длительная эксплуатация. Датчики беспроводной системы могут исправно работать в течение 7 лет (как минимум). Разные связи. Сигнализация «Аякс» может работать посредством проводного интернета или мобильной связи, что позволяет устанавливать оборудование даже при отсутствии интернета. Оповещения разного типа. Можно настроить оповещения, приходящие на смартфон или охранный пульт, в форме СМС, звонков или всплывающих сообщений. Стабильная бесперебойная связь центрального элемента и датчиков. Каждые 12 секунд централь принимает информацию с датчиков, а в случае неполадок или отсутствия связи владельцу (или охраннику) сразу приходит оповещение. Возможность подключения к пульту оператора охраны. При помощи специально предусмотренного ПО служба охраны может контролировать состояние системы сигнализации на охраняемом объекте. Постоянные усовершенствования. Ajax охрана обладает высокой эффективностью и, тем не менее, компания-производитель неустанно трудится над ее модернизацией. Речь идет не только о новых моделях, но также о возможности обновления существующих посредством перепрошивки.

Беспроводные системы сигнализации Ajax не зря занимают лидирующие позиции в сфере охраны, предоставляя пользователям надежное оборудование для защиты жилья или других объектов.

Ajax охрана: купить в Алматы

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