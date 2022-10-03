Система сигнализации от компании Ajax: 9 плюсов в применении

Система сигнализации — это надежная защита жилых и нежилых объектов, но только в том случае, если оборудование произведено проверенным брендом и обладает всеми необходимыми характеристиками.
Охрана Аякс обеспечивает эффективную охрану недвижимости по всему периметру и оповещает владельца о чрезвычайных ситуациях — попытках проникновения, возгораниях, затоплениях, проблемах в электросети. Система охраны Ajax на /besprovodnaya_sistema_okhrany_ajax/ сочетает в себе инновационные технологии, удобство эксплуатации, доступную стоимость и стильный современный дизайн.
Достоинства беспроводной сигнализации Аякс:
- Беспроводное подключение. Установка сигнализации не требует прокладки кабелей, единственное, что подключается проводом, — это центральный элемент (к интернету и электросети). Датчики и другие элементы системы работают автономно и связываются с централью посредством радиосигналов.
- Хорошая дальность и скорость сигнала. Все элементы охранной системы могут размещаться на расстоянии до 2 километров от централи, а сигналы от них передаются мгновенно.
- Простая установка. Беспроводную систему сигнализации «Аякс» можно установить и настроить за 15 минут. Не менее легко она интегрируется в другие, уже установленные охранные системы.
- Длительная эксплуатация. Датчики беспроводной системы могут исправно работать в течение 7 лет (как минимум).
- Разные связи. Сигнализация «Аякс» может работать посредством проводного интернета или мобильной связи, что позволяет устанавливать оборудование даже при отсутствии интернета.
- Оповещения разного типа. Можно настроить оповещения, приходящие на смартфон или охранный пульт, в форме СМС, звонков или всплывающих сообщений.
- Стабильная бесперебойная связь центрального элемента и датчиков. Каждые 12 секунд централь принимает информацию с датчиков, а в случае неполадок или отсутствия связи владельцу (или охраннику) сразу приходит оповещение.
- Возможность подключения к пульту оператора охраны. При помощи специально предусмотренного ПО служба охраны может контролировать состояние системы сигнализации на охраняемом объекте.
- Постоянные усовершенствования. Ajax охрана обладает высокой эффективностью и, тем не менее, компания-производитель неустанно трудится над ее модернизацией. Речь идет не только о новых моделях, но также о возможности обновления существующих посредством перепрошивки.
Беспроводные системы сигнализации Ajax не зря занимают лидирующие позиции в сфере охраны, предоставляя пользователям надежное оборудование для защиты жилья или других объектов.
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