Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. О встрече, состоявшейся 12 января 2026 года, сообщили в Telegram-канале Акорды, передаёт Zakon.kz.

Расследования и возмещение ущерба

Президенту доложили об итогах работы агентства за 2025 год и задачах на предстоящий период. Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге. Ликвидированы 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием средств с оборотом более 128 млрд тенге.

Борьба с теневым крипторынком

Пресечена деятельность 22 подпольных криптообменников, через которые отмывались доходы от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано свыше 1,1 тысячи нелегальных онлайн-сервисов по обмену криптовалют и около 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации преступных доходов.

Очистка финансового сектора

Финансовыми организациями расторгнуты деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами физических лиц, подозреваемых в отмывании денежных средств и финансировании незаконной деятельности.

Экономия бюджета и стабилизация цен

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 млрд тенге. Также не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь — пресечена схема получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге.

Контрабанда и дефицит ГСМ

Ведомством предотвращён дефицит горюче-смазочных материалов: выявлен и пресечён контрабандный вывоз за рубеж 102 тысяч тонн бензина.

Защита граждан и социальная сфера

Отдельное внимание уделено мерам по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Кроме того, вскрыты криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при содействии 35 платёжных организаций.

Недропользование и медицина

Установлены факты выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых. Выявлены системные случаи искусственного завышения объёмов услуг в системе ОСМС на 26 млрд тенге, включая фиктивное оказание медицинской помощи умершим лицам.

Поручения президента

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

