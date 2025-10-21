Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. О встрече, состоявшейся 12 января 2026 года, сообщили в Telegram-канале Акорды, передаёт Zakon.kz.
Расследования и возмещение ущерба
Президенту доложили об итогах работы агентства за 2025 год и задачах на предстоящий период. Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге. Ликвидированы 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием средств с оборотом более 128 млрд тенге.
Борьба с теневым крипторынком
Пресечена деятельность 22 подпольных криптообменников, через которые отмывались доходы от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано свыше 1,1 тысячи нелегальных онлайн-сервисов по обмену криптовалют и около 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации преступных доходов.
Очистка финансового сектора
Финансовыми организациями расторгнуты деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами физических лиц, подозреваемых в отмывании денежных средств и финансировании незаконной деятельности.
Экономия бюджета и стабилизация цен
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 млрд тенге. Также не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь — пресечена схема получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге.
Контрабанда и дефицит ГСМ
Ведомством предотвращён дефицит горюче-смазочных материалов: выявлен и пресечён контрабандный вывоз за рубеж 102 тысяч тонн бензина.
Защита граждан и социальная сфера
Отдельное внимание уделено мерам по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Кроме того, вскрыты криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при содействии 35 платёжных организаций.
Недропользование и медицина
Установлены факты выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых. Выявлены системные случаи искусственного завышения объёмов услуг в системе ОСМС на 26 млрд тенге, включая фиктивное оказание медицинской помощи умершим лицам.
Поручения президента
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Усиление морозов этой ночью: прогноз для костанайцев
Маркетплейсы под контроль: за что теперь придётся платить при заказе из-за рубежа
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.