Завершается внедрение электронной очереди на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Комитет государственных доходов.
На сегодняшний день на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией применяется система электронной очереди «CarGoRuqsat». На казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и функционирует на 24 пунктах пропуска.
Система «CarGoRuqsat» интегрирована с 18 информационными системами госорганов, за счет чего перевозчики заблаговременно получают информацию о наличии штрафов и задолженностей, необходимости оформления соответствующих документов для перемещения товаров и др. Использование «CarGoRuqsat» предусмотрено как посредством приложения, так и через интернет-браузер.
С начала запуска, на казахстанско-российской границе через систему электронной очереди проследовало более 88 тысяч грузовых автомашин.
На завершающем этапе, с 27 ноября планируется запуск «CarGoRuqsat» на наиболее крупных автомобильных пунктах пропуска, что позволит охватить системой электронной очереди всю границу с Российской Федерацией:
- автомобильные пункты пропуска «Жана жол» (Северо-Казахстанская обл.), «Сырым» (Западно-Казахстанская обл.), «Кайрак» (Костанайская обл.) и «Жайсан» (Актюбинская обл.).