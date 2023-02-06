USD 458.69
EUR 501.3
RUB 6.52
  1. Home
  2. Новости
  3. Систему оплаты труда педагогов теперь будет определять Минпросвещения

Систему оплаты труда педагогов теперь будет определять Минпросвещения

Фото из открытых источников

Министерство просвещения разработало поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка, сообщает zakon.kz.

Цель законопроекта – совершенствование законодательства Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и защиты прав детей, а также устранение правовых пробелов, коллизий.

Документ регулирует общественные отношения в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и защиты прав детей.

В частности, предусматривается, что систему оплаты труда педагогов и директоров школ будет определять Министерство просвещения, а не правительство.

Устанавливается конкретный срок заключения трудового договора с педагогом (не менее 1 года) без ограничения количества раз его продления. При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его на неопределенный или определенный срок не менее одного года.

Вместе с тем вводится понятие «Приемная профессиональная семья» – форма устройства в семью, принявшую на воспитание не более четырех детей, за исключением братьев и сестер, включая родных и приемных несовершеннолетних детей, для оказания специальных социальных услуг.

Отдельной новой статьей Кодекса «О браке (супружестве) и семье» регламентируется право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников.

Также говорится, что вопросы осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, будут решаться в порядке, определенном уполномоченным органом в области защиты прав детей РК.

В договоре о передаче детей в приемную профессиональную семью будет определен срок устройства ребенка (экстренное, краткосрочное, долгосрочное).

Одна из поправок говорит о том, что застройка многоквартирными жилыми домами должна быть обеспечена школами и детскими садами.

При этом утверждение Генплана населенного пункта и внесение в него изменений в части размещения социальных объектов (детсады, школы) осуществляется по согласованию с территориальными подразделениями области образования.

Как отмечают в Минпросвещения, принятие проекта закона обеспечит соответствие отраслевого закона актуальным интересам государства, запросам общества и современным тенденциям развития сферы образования и защиты прав ребенка.

Кроме того, ожидаются позитивные правовые и социально-экономические последствия в части выдачи юридическим лицам лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям, которые предоставят возможность для реализации образовательных программ по выбранной специальности с учетом сочетания квалификаций, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для подготовки выпускника в соответствии с запросами рынка труда.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 февраля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Режим ЧС техногенного характера в Рудном прокомментировали в облакимате