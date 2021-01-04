Систему присуждения наград преподавателям меняют в Казахстане

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о соответствующем приказе, который поменяет систему присуждения наград преподавателям Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Мы стремимся к тому, чтобы процесс присуждения наград стал максимально объективным, прозрачным и меритократичным. Подготовлен приказ о новой системе награждения. Чтобы уравнять шансы претендентов на получение какой-либо награды с учетом специфики их работы, мы принципиально решили дифференцировать педагогов дошкольного, начального, среднего, послесреднего образования, ТиПО, преподавателей вузов и научных работников», – написал министр образования в своем Facebook.

Он отметил, что конкуренция будет существовать в каждой отдельной категории педагогов или научных работников. Вводится также и четкая последовательность получения наград. По всем награждаемым будет в обязательном порядке издаваться приказ министра с сохранением в Едином электронном учете поощрений, находящемся в свободном доступе на интернет-ресурсе министерства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.