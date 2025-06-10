Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что нынешний вид центра города не отвечает современным требованиям. Эту проблему намерены решить.
«Нужно посмотреть как центр города можно благоустроить. Это будут не маленькие деньги, но на это надо идти. Мы все таки областной центр, мы должны. Там у нас есть «Март», есть бизнес-центр, есть ЦУМ — один хозяин. Он должен во-первых привести все свои здания в порядок и вот эти предприниматели, которые находятся. Мы убрали оттуда все киоски. Там площадь для прогулок. И все здания должны соответствовать. Сегодня, я скажу так, мы не соответствуем этому. Поэтому нужно принимать решение. Мы в этом году будем проектировать. Потом покажем. Сделаем проект, для чего, для того, чтобы от него отталкиваться, пускай он будет шикарный, делайте Гулсара Габбасовна, потом мы его упростим если надо будет. Но надо делать центр города, чтобы он соответствовал центру», — подчеркнул Марат Жундуюаев.
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