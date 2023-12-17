Чрезвычайная ситуация. Массово задерживаются поезда в Казахстане

16 декабря 2023 года из-за неустойчивых погодных условий на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области сохраняется чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Об этом сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

В этой связи АО «Пассажирские перевозки» уведомляет по состоянию на 19:00 часов по времени Астаны о задержках, отмене и изменениях графика движения пассажирских поездов до улучшения погодных условий.

С 15 декабря движение по затрудненному участку возобновлено, поезда идут с опозданием, сохраняются задержки следующих пассажирских поездов до станции прибытия:

— №77 Алматы-Мангистау поезд задерживается на 17 часов 37 минут, в обратном направлении 17.12.23 г. со ст.Мангистау поезд отправится в 02.00 часа с опозданием на 17 часов;

— №29 Алматы-Атырау поезд задерживается на 27 часов, в обратном направлении 16.12.23 г. со ст.Атырау отправление поезда отменяется;

— №7 Алматы-Саратов поезд задерживается на 11 часов 50 минут, в обратном направлении 17.12.23г. со ст.Саратов поезд отправится в 23:59 минут с опозданием на 10 часов;

— №33 Алматы-Актобе поезд задерживается на 21 часов 20 минут, в обратном направлении 17.12.23 г. со ст.Актобе отправление поезда отменяется;

— №15 Алматы-Петропавловск поезд задерживается на 11 часов 37 минут, в обратном направлении 17.12.23г. со ст.Петропавловск поезд отправится в 01:00 часов с опоздание на 9 часов;

— №21 Семей–Кызылорда поезд задерживается на 12 часов 28 минут, в обратном направлении 16.12.23г. со ст.Кызылорда поезд отправится в 20:50 часов с опозданием на 5 часов;

— №509 Алматы-Уральск поезд задерживается на 18 часов 30 минут, следует диспетчерским расписанием;

— №511 Алматы-Атырау поезд задерживается на 20 часов, следует диспетчерским расписанием;

— №21 Семей-Кызылорда поезд задерживается на 7 часов 28 минут, в обратном направлении 17.12.23 г. со ст.Кызылорда поезд отправится согласно графику;

— №23 Алматы-Актобе поезд задерживается на 9 часов 15 минут, в обратном направлении 18.12.23 г. со ст.Актобе поезд отправиться в 01:00 часов с опозданием на 2 часа;

— №33 Актобе-Алматы поезд задерживается на 7 часов 15 минут, в обратном направлении 18.12.23 г. со ст.Актобе поезд отправится в 01:15 часов;

— №27 Алматы-Уральск поезд задерживается на 9 часов 38 минут, в обратном направлении 18.12.23 г. со ст.Уральск поезд отправится в 02:00 часов с опозданием на 3 часа;

— №22 Кызылорда-Семей поезд задерживается на 13 часов 03 минуты, в обратном направлении 17.12.23 со ст.Семей поезд отправится в 00:30 часов с опозданием на 11 часов;

— №386 Бишкек-Новосибирск поезд задерживается на 10 часа 04 минут, в обратном направлении 17.12.23 со ст.Новосибирск поезд отправится в 16:00 часов с опозданием на 6 часов;

— №21 Кызылорда-Семей поезд задерживается на 9 часов 53 минуты, в обратном направлении 17.12.23 со ст.Семей поезд отправится в 23:00 часов с опозданием на 9 часов;

— №12 Шымкент-Алматы поезд задерживается на 14 часов 51 минуту, в обратном направлении 16.12.23 г. со ст.Алматы 2 поезд отправится в 23:20 часов с опозданием на 4 часа;

— №26 Шымкент-Алматы поезд задерживается на 12 часов 25 минут, в обратном направлении 17.12.23 г. со ст.Алматы 2 поезд отправится в 01:00 часов с опозданием на 2 часа.

Также временно отменены курсирование следующих пассажирских поездов:

— №10 Нур-Султан 1-Алматы 2 отправлением со ст.Нур-Султан-1 15 декабря т.г. на 1 дату;

— №9 Алматы 2-Нур-Султан 1 отправлением со ст.Алматы-2 15 декабря т.г. на 1 дату;

— №29/30 Атырау — Алматы 1 отправлением со ст.Атырау 16 декабря т.г. обратно из Алматы-1 18 декабря т.г. на 1 рейс;

— №3 Алматы 2-Нур-Султан Нурлыжол отправлением со ст.Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Нур-Султан Нурлы жол 16 декабря т.г. на 1 рейс;

— №505/506 Алматы 2 – Жезказган отправлением со ст.Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Жезказган 16 декабря т.г. на 1 рейс.

Также отменяется курсирование скорого поезда №34/33 Актобе Алматы-1 отправлением с Актобе 17 декабря т.г. прибытием в Алматы-1 18 декабря т.г., отправлением с Алматы-1 18 декабря т.г. прибытием в Актобе 20 декабря на 1 рейс.

Пассажиры могут обратиться за информацией по задержке и отмене пассажирских поездов по бесплатному номеру «1433» и Телеграмм бот «KTZH_PP_BOT».

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