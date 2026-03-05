Казахстанский бизнес сегодня переживает период неопределённости. Об этом на панельной дискуссии CFO SUMMIT XIII заявил управляющий директор и член совета директоров Kusto Group Канат Копбаев, передает LS.
По его словам, несмотря на позитивные отчёты правительства о налоговых поступлениях, реальная ситуация в экономике выглядит менее благоприятной, особенно для малого и среднего бизнеса.
Малый и средний бизнес испытывает давление
Как отметил Копбаев, на настроения предпринимателей повлияли повышение налогов, включая НДС и корпоративный подоходный налог, изменения порогов по НДС, а также высокая стоимость капитала.
По его словам, окончательные последствия налоговых изменений можно будет увидеть лишь ближе к апрелю–маю, когда станет понятна динамика поступлений по НДС.
При этом малый бизнес уже сталкивается со снижением продаж и падением маржинальности. Некоторые предприниматели начинают дробить бизнес, чтобы адаптироваться к новым налоговым условиям.
Крупный бизнес занял выжидательную позицию
По словам предпринимателя, крупные компании также предпочитают пока не запускать новые масштабные проекты.
Неопределённость усиливается и внешними факторами — международными конфликтами, ситуацией на Ближнем Востоке и колебаниями мировой экономики. Всё это влияет на экспортные рынки Казахстана.
Экспортёры сталкиваются с трудностями
Отдельной проблемой для бизнеса стала ситуация с возвратом НДС и колебаниями валютного курса.
Как отметил Копбаев, компании, экспортирующие сельскохозяйственную продукцию, сейчас испытывают трудности с зачётом НДС, если закупают сырьё у фермеров, не являющихся плательщиками налога.
Кроме того, дополнительные риски создаёт нестабильность курса тенге, поскольку многие экспортные контракты заключаются в долларах.
Вьетнам как пример экономического роста
В ходе дискуссии предприниматель привёл в пример Вьетнам, который за последние два десятилетия сумел значительно увеличить экономику и стать крупным экспортёром продукции с высокой добавленной стоимостью.
По его словам, страна активно привлекает инвестиции благодаря стабильному налоговому законодательству и последовательной государственной политике.
Возможен уход части компаний
Копбаев также отметил, что часть бизнеса может покинуть Казахстан. Однако крупные компании, имеющие производство и активы внутри страны, будут вынуждены адаптироваться к новым условиям.
По его мнению, это может привести к оптимизации расходов, в том числе к сокращению рабочих мест и снижению доходов бизнеса.
Фиктивные счета-фактуры: в Костанайской области раскрывают схемы «обналичивания» денег
Погода резко ухудшится: метель и туман прогнозируют в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.