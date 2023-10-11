«Ситуация обостряется». Токаев обратился к лидерам мировых религий

В Астане проходит XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Заседание проходит под руководством спикера Сената Парламента — руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева. Он озвучил специальное поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева, адресованное лидерам мировых религий, участвующим в заседании.

«В нынешней непростой международной обстановке возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм. С целью преодоления фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством, важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо объединить глобальные силы, выступающие за мир и стабильность. В современных условиях большую роль могут сыграть духовные лидеры. Уверен, что главы мировых религий объединят усилия и внесут существенный вклад в решение глобальных проблем человечества. На сегодняшнем заседании секретариата будут обсуждаться эти и другие важные вопросы. Уверен, что заседание пройдет содержательно и плодотворно. Съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжит вносить важный вклад в укрепление глобального мира и согласия. Республика Казахстан намерена и далее поддерживать инициативы по продвижению межрелигиозного и межцивилизационного диалога в качестве одного из ключевых приоритетов нашей внешней политики», — отмечается в заявлении Президента.