Ситуация по коронавирусу превосходит пик заболеваемости — горздрав Нур-Султана

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов сообщил, что нынешняя ситуация по заболеваемости коронавирусом в столице превосходит прошлогодний пик, передает Tengrinews.kz.

«Нынешняя ситуация, можно сказать, схожа и даже превосходит по заболеваемости пик пандемии — март — июль. Пациенты на инфекционные койки поступают уже в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в основном это пациенты пожилого возраста, но сейчас мы видим, что среди заболевших есть люди в возрасте от 40 до 60 лет.

Вместе с тем увеличилось количество пациентов, получающих лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В настоящее время в реанимации 66 пациентов. 55 процентов составляет загрузка реанимационных коек. На текущую дату в инфекционных стационарах 623 человека, это загруженность в 74 процента», — сказал Муратов.