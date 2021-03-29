USD 424.28
EUR 500.27
RUB 5.59
  1. Home
  2. Здоровье
  3. Ситуация по коронавирусу превосходит пик заболеваемости — горздрав Нур-Султана

Ситуация по коронавирусу превосходит пик заболеваемости — горздрав Нур-Султана

Vinkmag ad

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов сообщил, что нынешняя ситуация по заболеваемости коронавирусом в столице превосходит прошлогодний пик, передает Tengrinews.kz.

«Нынешняя ситуация, можно сказать, схожа и даже превосходит по заболеваемости пик пандемии — март — июль. Пациенты на инфекционные койки поступают уже в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в основном это пациенты пожилого возраста, но сейчас мы видим, что среди заболевших есть люди в возрасте от 40 до 60 лет.

Вместе с тем увеличилось количество пациентов, получающих лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В настоящее время в реанимации 66 пациентов. 55 процентов составляет загрузка реанимационных коек. На текущую дату в инфекционных стационарах 623 человека, это загруженность в 74 процента», — сказал Муратов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

ВОЗ перечислила 4 сценария возникновения коронавируса