Ситуация с COVID-19 сегодня напоминает ту, что была летом — главный врач Костанайской облбольницы

В Костанае состоялся онлайн-брифинг главного врача Костанайской областной больницы Юрий Моисеева. Он сообщил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией и ответил на вопросы журналистов.
Юрий Моисеев отметил, что на данный момент ситуация с COVID-19 в Костанайской области напоминает ту, что была летом. Только сейчас персонал подготовлен к приему пациентов.
«Сравнивая, проводя параллель хочу вспомнить, что летом мы должны были искать грузчиков, чтобы разгружать машины и доставлять кислородные баллоны на этажи. Спасибо волонтерам, ребятам, которые откликнулись. Сейчас у нас централизованная подача кислорода в новом инфекционном отделении. Сейчас пациенты лежат по два человека в палате. Система вентиляции хорошая, система очистки воздуха. Могут быть какие-то неполадки технические в течение этих двух недель. Но мы устраняем. Отделение новое. В сутки мы до 20 пациентов госпитализировали. Сейчас ситуация выровнялась. Сейчас количество поступающих и выписывающихся сравнялось. Хочу сказать, что мы сейчас работаем на более высоком уровне чем летом, это главное», — отметил главный врач Костанайской областной больницы.
Юрий Моисеев обратился к жителям Костанайской области.
«Люди разделились на две группы: те, что полностью отрицают коронавирус, и есть те, кто верит и сильно боится. Нам надо найти «золотую середину». Не нужно чрезмерно бояться. Это такая же инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, как и другие виды. Но и вместе с тем, полностью отрицать тоже нельзя, не надо быть ковид-диссидентами», — подчеркнул Юрий Моисеев.
На данный момент стационар заполнен больше половины. Есть резерв.
В реанимации находятся 17 пациентов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области