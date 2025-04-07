Показатель инвестдоходности пенсионных активов в ЕНПФ всё больше уходит в минус, передает informburo.kz
За три месяца 2025 года уровень доходности пенсионных активов в ЕНПФ составил -1,97% (месяц назад – минус 1,64%). Об этом свидетельствуют данные из выписки с ИПС вкладчика фонда.
Доходность по обязательным пенсионным взносам работодателя за этот же период тоже сложилась отрицательной (-7,73%). При этом показатель инфляции за январь – март составил 3,9%.
За два месяца 2025 года вкладчики ЕНПФ потеряли 370,56 млрд тенге. В ЕНПФ объяснили отрицательную доходность курсовой переоценкой активов и снижением рыночной стоимости государственных ценных бумаг Республики Казахстан.
В фонде призывают анализировать размер инвестиционного дохода за период не менее года, поскольку еженедельные и ежемесячные данные зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры. За последние 12 месяцев, с марта 2024 года по февраль 2025 года, размер начисленного инвестиционного дохода составил порядка 2,7 трлн тенге.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.