Показатель инвестдоходности пенсионных активов в ЕНПФ всё больше уходит в минус, передает informburo.kz

За три месяца 2025 года уровень доходности пенсионных активов в ЕНПФ составил -1,97% (месяц назад – минус 1,64%). Об этом свидетельствуют данные из выписки с ИПС вкладчика фонда.

Доходность по обязательным пенсионным взносам работодателя за этот же период тоже сложилась отрицательной (-7,73%). При этом показатель инфляции за январь – март составил 3,9%.

За два месяца 2025 года вкладчики ЕНПФ потеряли 370,56 млрд тенге. В ЕНПФ объяснили отрицательную доходность курсовой переоценкой активов и снижением рыночной стоимости государственных ценных бумаг Республики Казахстан.

В фонде призывают анализировать размер инвестиционного дохода за период не менее года, поскольку еженедельные и ежемесячные данные зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры. За последние 12 месяцев, с марта 2024 года по февраль 2025 года, размер начисленного инвестиционного дохода составил порядка 2,7 трлн тенге.

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