Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Казахстане

vedomosti.ru
Днем ранее было зарегистрировано 1445 заболевших.
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Всего в стране подтверждено 416 442 случая , из них:
- в городе Нур-Султан – 628,
- в городе Алматы – 217,
- в городе Шымкенте – 73,
- в Акмолинской области – 32,
- в Актюбинской области – 31,
- в Алматинской области – 41,
- в Атырауской области – 89,
- в ВКО – 82,
- в Жамбылской области – 34,
- в ЗКО – 98,
- в Карагандинской области – 219,
- в Костанайской области – 36,
- в Кызылординской области – 28,
- в Мангистауской области – 39,
- в Павлодарской области – 35,
- в СКО – 21,
- в Туркестанской области – 27.
В то же время в стране 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане — 335,
- в городе Алматы — 68,
- в городе Шымкенте — 33,
- в Акмолинской области — 34,
- в Актюбинской области — 21,
- в Алматинской области — 41,
- в Атырауской области — 30,
- в ВКО — 83,
- в Жамбылской области — 32,
- в ЗКО — 130,
- в Карагандинской области — 148,
- в Костанайской области — 25,
- в Кызылординской области – 22,
- в Мангыстауской области — 48,
- в Павлодарской области — 61,
- в СКО — 48,
- в Туркестанской области — 6.
Всего в республике выздоровело 390 571 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области