Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Казахстане

Днем ранее было зарегистрировано 1445 заболевших.

⠀

Всего в стране подтверждено 416 442 случая , из них:

в городе Нур-Султан – 628 ,

, в городе Алматы – 217,

в городе Шымкенте – 73,

в Акмолинской области – 32,

в Актюбинской области – 31,

в Алматинской области – 41,

в Атырауской области – 89,

в ВКО – 82,

в Жамбылской области – 34,

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 219,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 39,

в Павлодарской области – 35,

в СКО – 21,

в Туркестанской области – 27.

В то же время в стране 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 335,

в городе Алматы — 68,

в городе Шымкенте — 33,

в Акмолинской области — 34,

в Актюбинской области — 21,

в Алматинской области — 41,

в Атырауской области — 30,

в ВКО — 83,

в Жамбылской области — 32,

в ЗКО — 130,

в Карагандинской области — 148,

в Костанайской области — 25,

в Кызылординской области – 22,

в Мангыстауской области — 48,

в Павлодарской области — 61,

в СКО — 48,

в Туркестанской области — 6.

Всего в республике выздоровело 390 571 человек от COVID-19.