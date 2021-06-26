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Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Казахстане

vedomosti.ru

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В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 25 июня) зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Днем ранее было зарегистрировано 1445 заболевших.

Всего в стране подтверждено 416 442 случая , из них:

  • в городе Нур-Султан – 628,
  • в городе Алматы – 217,
  • в городе Шымкенте – 73,
  • в Акмолинской области – 32,
  • в Актюбинской области – 31,
  • в Алматинской области – 41,
  • в Атырауской области – 89,
  • в ВКО – 82,
  • в Жамбылской области – 34,
  • в ЗКО – 98,
  • в Карагандинской области – 219,
  • в Костанайской области – 36,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангистауской области – 39,
  • в Павлодарской области – 35,
  • в СКО – 21,
  • в Туркестанской области – 27.

В то же время в стране 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане — 335,
  • в городе Алматы — 68,
  • в городе Шымкенте — 33,
  • в Акмолинской области — 34,
  • в Актюбинской области — 21,
  • в Алматинской области — 41,
  • в Атырауской области — 30,
  • в ВКО — 83,
  • в Жамбылской области — 32,
  • в ЗКО — 130,
  • в Карагандинской области — 148,
  • в Костанайской области — 25,
  • в Кызылординской области – 22,
  • в Мангыстауской области — 48,
  • в Павлодарской области — 61,
  • в СКО — 48,
  • в Туркестанской области — 6.

Всего в республике выздоровело 390 571 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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