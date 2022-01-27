Ситуация с коронавирусом усложняется в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

26 января в Костанайской области зарегистрировано 490 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 242, г. Рудный – 104, г.Аркалык – 27, Костанайский район – 26, г.Лисаковск – 24, Алтынсаринский район – 14, по 11 случаев в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по 8 случаев в Жангельдинском и Камыстинском районах, Карасуский район – 7, Сарыкольский район – 6, по 1 случаю в Денисовском и Узункольском районах.

444 обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 11 с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 440 с симптомами заболевания, 50 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 26 января 2022г. зарегистрировано 45 594 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 41 905 человек.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 352 144 человека, вторым компонентом 333 780.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.