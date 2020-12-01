Ситуация с коронавирусом в Костанайской области. Данные на 1 декабря

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

30 ноября в Костанайской области зарегистрировано 88 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,7%.

Заболевшие: 43 жителя г. Костанай, 17 – г.Рудный, 6 – Аулиекольского района, 5 – Денисовского района, 5 – Карабалыкского района, 4 – Сарыкольского района, 3 – Камыстинского района, 2 – Мендыкаринского района, 1 – Алтынсаринского района, 1 – Узункольского района, 1 –района Б.Майлина.

71 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 – с профилактической целью (завозной случай), 4 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 69 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 30 ноября зарегистрировано 5388 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3873 человека.

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