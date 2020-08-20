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Ситуация с коронавирусом в Костанайской области. Данные на 20 августа

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В Костанайской области выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В разрезе городов и районов: г.Костанай-6, г. Аркалык-2, г.Тобыл-2. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей трех регионов области в районе Б.Майлина, Карасуском и Наурзумском по 1.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 19 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 6 человек.

По состоянию на 19 августа года в регионе выявлено 3303 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2714.

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COVID-2019 в Казахстане

103815 - зарегистрированно

86450 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3303 - в Костанайской области

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