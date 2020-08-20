Ситуация с коронавирусом в Костанайской области. Данные на 20 августа

В Костанайской области выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией
В разрезе городов и районов: г.Костанай-6, г. Аркалык-2, г.Тобыл-2. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей трех регионов области в районе Б.Майлина, Карасуском и Наурзумском по 1.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 19 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 6 человек.
По состоянию на 19 августа года в регионе выявлено 3303 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2714.
COVID-2019 в Казахстане
103815 - зарегистрированно
86450 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3303 - в Костанайской области