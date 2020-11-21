Ситуация с коронавирусом в Костанайской области. Данные на 21 ноября

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

20 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,6%.

Заболевшие: 17 жителей г. Костанай, 13 – г.Рудный, 11 – г.Лисаковск, 8 – Житикаринского района, 7 – Денисовского района, 6 – Костанайского района, 2 – Карабалыкского района, 2 – Сарыкольского района, 2 — района Б.Майлина, 1 – Алтынсаринского района, 1 – Аулиекольского района, 1 – Амангельдинского района, 1 – г.Аркалык.

58 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией). Из числа инфицированных 61 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 20 ноября зарегистрировано 4625 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3551 человек.

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