Ситуация с коронавирусом в Костанайской области. Данные на 21 ноября

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
20 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,6%.
Заболевшие: 17 жителей г. Костанай, 13 – г.Рудный, 11 – г.Лисаковск, 8 – Житикаринского района, 7 – Денисовского района, 6 – Костанайского района, 2 – Карабалыкского района, 2 – Сарыкольского района, 2 — района Б.Майлина, 1 – Алтынсаринского района, 1 – Аулиекольского района, 1 – Амангельдинского района, 1 – г.Аркалык.
58 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией). Из числа инфицированных 61 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 20 ноября зарегистрировано 4625 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3551 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области