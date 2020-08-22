Ситуация с коронавирусом в Костанайской области. Данные на 22 августа

В Костанайской области выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией
В разрезе городов и районов: г.Костанай-4, г.Житикара-1, г.Рудный-1. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей трех регионов области — это Карабалыкский район-2 Аулиекольском и Костанайском по 1.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 21 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 4 человека.
По состоянию на 21 августа в регионе выявлено 3325 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2741.
COVID-2019 в Казахстане
104313 - зарегистрированно
89712 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3325 - в Костанайской области