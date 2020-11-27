Ситуация с коронавирусом в Костанайской области. Данные на 27 ноября

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
26 ноября в Костанайской области зарегистрировано 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,5%.
Заболевшие: 34 житель г. Костанай, 17 – г.Рудный, 5 – г.Лисаковск, 4 – Мендыкаринского района, 3 – Карасуского района, 3 – Костанайского района, 2 – Алтынсаринского района, 2 – района Б.Майлина, 2 – Житикаринского района, 1 – Денисовского района, 1 – Камыстинского района, 1 – Сарыкольского района.
53 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 26 бессимптомные. Всего по Костанайской области с 03 апреля по 26 ноября зарегистрировано 5051 случай COVID-19, выписано с выздоровлением 3796 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области