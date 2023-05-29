Ситуация с мусором ухудшается. Из 15 только пять тысяч жителей микрорайона «Аэропорт» заключили договор на вывоз мусора

Контейнеры во многих дворах буквально переполнены. В обслуживающем предприятии отмечают, что дело не только в их работе, но и в жителях города. Поскольку договор на вывоз бытовых отходов с ними заключили только 60% костанайцев. А контейнеры во дворах они устанавливают из расчета по количеству абонентов. Аналогичная ситуация сложилась и в городе Тобыл.

Такая нелицеприятная картина в последнее время замечается во многих дворах города. Мусорные контейнеры заполнены, а вокруг разбросаны твердо-бытовые отходы. В ситуационный центр Айкомек регулярно поступаю жалобы от костанайцев. Однако, у этой проблемы уже долгое время нет решения.

В некоторых дворах контейнеры заполнены до отказа, и буквально обросли бытовыми отходами. Из-за ветра мусор разлетается. Усугубляют ситуацию теплая погода, вызывая зловония, и птицы, которые разворошили горы мусора.

«Со всех концов мусор кидают, а вывезти нет. Никому ничего не надо, вообще. И магазины сюда тащут, все.Редко вывозят они. Пакеты летят, там лазят все. Чистоты никакой нет, вон видите сами»,- жалуются жители города.

Сегодня в Костанае работает только одна организация, которая занимается вывозом мусора в жилом массиве — это Тазалык-2012. В компании отмечают, что свои ошибки признают, порой просто не успевают охватить весь город. Но, проблема с вывозом возникает и по другой причине — только 60 % костанайцев заключили договор с предприятием.

«Грубо, я округляю 70 тысяч, эти люди же живут, производят ТБО, и они выносят. И естественно, когда люди жалуются, видят неприглядный вид на площадке. Но, мы на площадке ставим контейнера, из количества заключенных договоров. Существует такое понятие — нормы накопления, которые разрабатываются не нами, а государством»,- отмечает директор ТОО «Тазалык- 2012» Александр Кушнир.

Александр Кушнир рассказывает, что, к примеру, в микрорайоне Аэропорт проживает 15 тысяч человек, а договор с ними заключили лишь 5 тысяч его жителей. Как только это число будет увеличиваться, на мусорных площадках будут появляться новые контейнеры. Такая же ситуация и в городе Тобыл. Здесь договор с обслуживающей организацией по вывозу мусора заключили только 47% жителей города. Сотрудники предприятия отмечают, что из-за этого вынуждены работать себе в убыток.

«Люди категорически отказываются от заключения договоров. В частных домах люди часто говорят, что сжигают, что выбрасывают в контейнера. А в квартирах, видим, что живут 4 человека, договор заключают на одного. Просто скрывают, мы никак не можем на это повлиять»,- отмечает начальник абонентской службы коммунального предприятия «Горизонт — 2012» Надежда Сулеманова.

Усложняется все это тем, что законодательно не проработан механизм, который бы регулировал весь этот процесс. Предприятия своими силами проводят рейды. Но, одними разговорами проблема не решается.

«К большому сожалению, кого-то заставлять, делать замечания, или воздействовать в рамках законодательства мы не имеем права. Но, информационно-разъяснительную работу мы ведем. Мы хотим жить в чистом городе, очень много язвительных комментариев мы читаем», — отмечает официальный представитель акимата Костанайского района Анар Кызыкенова.

Пока нет четкого механизма, жителям Костаная и Тобыл, нужно только проявить сознательность и заключить договор с коммунальными предприятиями. При этом стоит отметить, что тариф на мусор на одного человека составляет около 500 тенге в месяц.

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