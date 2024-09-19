Ситуация с правонарушениями среди несовершеннолетних вызывает обеспокоенность у полицейских Костаная. По данным ювенальной полиции, на учете состоит 231 подросток и 276 неблагополучных семей.

С начала года было зарегистрировано 1009 правонарушений, совершенных подростками. Большая их часть одного вида.

«Нахождение несовершеннолетних после 23:00 вне жилища. Большой риск, что в отношении ребенка может совершиться какое-либо правонарушение, либо преступление. И я считаю, что после 23:00 на улице уже делать нечего, по большому счету», — говорит старший инспектор отдела ювенальной полиции ОМПС УП Костаная.

В итоге, за год, почти восемь десятков родителей привлечены к отвественности за то, что их дети находились в развлекательных заведениях после 22:00 и на улицах после 23 часов. Полицейские отмечают, что подростки ошибочно полагают, что могут находиться на улице ночью в сопровождении старших сестер, братьев или других родственников. Однако закон требует наличия именно законного представителя. И еще 83 взрослых привлечены за невыполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних. Сейчас, по всей республике проводится операция «Подросток», основная цель которой профилактика преступлений среди несовершеннолетних и снижение уровня правонарушений.

«За первый день ОПМ, нами было выявлено 16 административных правонарушений. Это такие правонарушения, как невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, также, допущение нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения», — говорит инспектор.

Один подросток попал в поле зрения полиции после того, как выпил пиво. За это его законные представители будут оштрафованы примерно на 6 тысяч тенге. По области, в ходе первого дня операции «Подросток», всего было проверено 175 неблагополучных семей и 147 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. Эти проверки, отмечают в полиции, направлены на выявление факторов, способствующих правонарушениям, а также на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В результате к административной ответственности привлечено 69 жителей региона.

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