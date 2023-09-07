Ситуация с семенами может быть критичной в Костанайской области

Костанайские аграрии обеспокоены складывающейся ситуацией с прорастанием зерновых на корню, которая может привести к нехватке семян для проведения посевной 2024 года. Об этом сообщает ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области.

По данным аграриев, уже сейчас порядка 20% урожая этого года начала прорастать на корню, остальное зерно будет убираться с повышенной влажностью, которое необходимо будет сушить, но в этом случае потеряется его всхожесть. Поэтому Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области обратились в Продкорпорацию с просьбой зарезервировать из имеющегося запаса зерна семенной фонд из товарных партий. Такой опыт уже имеется.

— Ситуация с семенами может сложиться очень критичной, потому что из-за дождей остается очень много неубранных полей и будет ли всхожесть у этого зерна не понятно. От представителей Ассоциации мы обратились в Продкорпорацию, где хранится более 1 млн тонн зерна, с просьбой проверить госресурсы на всхожесть. И если зерно соответствует семенным кондициям, то сделать резерв и не мешать его с новым сырым урожаем. Для того чтобы на посевную мы были обеспечены семенами нужно предусмотреть все варианты решения проблемы. И делать это нужно уже сейчас, — отметил исполняющий директор Асссоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Владимир Дранчук.

По мнению представителя ассоциации и директора ТОО «Алтын инвест 2000» Светланы Михайленко, ситуация на полях сложная, и она может перейти в трагическую для урожая. Еще один сильный дождь усложнит ситуацию с осыпанием, прорастанием и качеством зерна. А, следовательно, и огромным недобором семян.

— Считаю, что этот вопрос прорабатывать уже сейчас. Имеющегося запаса семян не хватит. Как и средств на погашение кредитов, поэтому сегодня необходимо поднимать вопрос о пролонгации займов с сохранением низкой процентной ставки, — пояснила Светлана Михайленко.

По словам агрария нужно поднять и вопрос по закупу фуражного зерна по достойной цене. В этом году будет много зерна 4-5 класса. Можно хорошо заполнить фуражный фонд, который необходим для животноводства и птицеводства.

Сельхозпроизводители уверены, что если сейчас не предпринять меры, то в следующем году аграрии столкнуться не только с нехваткой семян, но и с их высокой стоимостью, а учитывая низкую цену на рынке на товарное зерно, у многих не окажется средств на проведение посевной 2024 года.

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