Ситуация серьезная, газовые хранилища практически пустые — управление энергетики о ситуации с газом в Костанайской области

В Костанайской области наблюдается дефицит сжиженного газа. При этом заправки отпускают газ для автомашин только по талонам. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не скрывают ситуация серьезная, газовые хранилища практически пустые.

Если буквально два дня назад, газовые заправки еще отпускали топливо в свободную торговлю, то сегодня некоторые и вовсе закрылись. В ведомстве, курирующем этот вопрос отмечают, дефицит сжиженного газа возник из-за затяжных поставок цистерн железнодорожным транспортом, увеличение потребления в летний период, в том числе из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный». Помимо этого с января по апрель текущего года газосетевые организации не докупили почти 2,5 тыс тонн газа. Это значительно повлияло на резервный остаток, потому как все это время сжиженный газ реализовался у нас напрямую без накопления.

«Задержки газа они в определенной степени, то есть цена на газ в определенной степени повлияла на задержки, потому что в зимнее время у газосетевых организаций были финансовые затруднения и они были вынуждены отказаться от подтвержденных объемов, объемов приобретения газа имеется в виду», — сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов.

Главная причина такой ситуации — цена за литр в 70 тенге, установленная АЗРК. Она стала нерентабельной, отмечает директор ТОО «База сжиженного газа», еще в прошлом году. потом ее увеличили до 76 тенге, но и это не спасает ситуацию. Ведь уже после этого закупочная цена у заводов-производителей возросла на 20%, услуги железнодорожного транспорта повышались несколько раз, а розничная цена все равно осталась прежней, добавляют бизнесмены.

«То есть никакие другие инфляционные изменения учеты не были, соответственно, все газосетевые организации вынуждены покупать газ за собственные средства и проедая практически свою оборотку, потому что мы работаем все в убыток, но чтобы не создавать вот эту социальную напряженность мы практически на своих плечах несем эту ношу», — говорит директор ТОО «База сжиженного газа» Балжан Аманжолова.

Чтобы у бизнеса была рентабельность газосетевые организации просят установить новый тариф не меньше 90 тенге за литр. В Базе сжиженного газа отмечают, сейчас продают остатки газа только по талонам, выкупленный объем еще в пути. Здесь также добавляют, что до конца августа ситуация вряд ли изменится. Дефицит будет сохраняться и дальше. Сейчас, по данным управления энергетики и ЖКХ, в регион идут цистерны с топливом — это больше 600 тонн. И это все еще объемы июля, августовских поставок пока нет. Хотя ежемесячно региону нужно не менее четырех тысяч с половиной тонн.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.