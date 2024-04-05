Ситуация ухудшается. Обращение оперштаба Костаная

Оперативный противопаводковый штаб города Костанай сообщает, что в связи со сбросом большого количества воды с Каратомарского водохранилища ситуация ухудшается.

В этом году по прогнозам «Казгидромета» в самые крупные Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища должно было поступить за весь весенний период от 450 до 700 млн кубометров воды, при среднегодовой норме — 413 млн. Однако, за последние 2 дня на два водохранилища поступило около 1 млрд кубометров. Такого объема воды, по наблюдениям специалистов не наблюдалось с 1980 года.

В настоящее время, в связи с критическим наполнением Каратомарского водохранилища, сброс излишек с 10 кубометров воды в секунду доведен до 1,5 тысяч кубометров.

В связи с этими обстоятельствами возникла реальная угроза подтопления прибрежных территорий города, а именно: СО «Дорожник», «Садовод», «Мичуринец» и района «Колесных рядов».

Жителям данных территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости.

Вам будут предоставлены автобусы, которые доставят в пункты приема эвакуированных, где будут организованы условия для ночлега и питание.

На территории города подготовлены следующие пункты для эвакуации населения: общежития Академии МВД РК, КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж», «Костанайский колледж автомобильного транспорта», «Костанайский колледж сферы обслуживания», «Костанайский строительный колледж», профилакторий «Дружба», спортзалы ШЛ №2, ОСШ №14, гимназии им. С. Мауленова, ОШ №19, ОШ №20, физико-математического лицея.

Уважаемые костанайцы! При проведении эвакуации просим не поддаваться панике, выполнять все законные требования сотрудников правоохранительных органов и ЧС.

При благоприятных условиях в оставленных жителями жилых массивах, сотрудниками правоохранительных органов будет осуществляться патрулирование.

В случае необходимости обращаться по телефону «112» либо 109.

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