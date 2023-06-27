Ситуация ухудшается. Около 2,5 тысяч детей в Костанае оказались непривитыми от кори

Начиная с апреля в Костанае ухудшилась эпидситуация по заболеваемостью корью.

На сегодня зарегистрировано уже 35 случаев, из них 20 детей и 15 взрослых. Как рассказал руководитель городского управления госсанэпидконтроля, 11 заболевших оказались не привиты от кори по причине отказа от вакцинации. А 15 детей не достигли прививочного возраста. В поликлиниках Костаная сейчас проходит так называемая наверстывающая вакцинация пациентов до 18 лет против кори, которые по разным причинам вовремя не получили прививки. В этом списке около 2,5 тысяч детей.

«В рамках наверстывающей иммунизации привито 1184 ребенка. В данное время вакцинация против кори проводится детям согласно Национального календаря прививок РК по возрасту, а также в порядке экстренной вакцинации невакцинированым контактным лицам до 30 лет»,- говорит руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля по Костанаю Алмат Байкенов.

По словам Алмата Байкенова в последнее время родители часто стали отказываться от прививок. А вот риск заболеть у непривитых очень высок.

«Наши родители не только от кори, вообще не прививаются. Какой-то в здравоохраении нигилизм происходит. Я думаю, что это неправильно. Работа должна быть направлена профилактическая здравоохранения, ваша. Надо разъяснять, особенно молодым родителям, потому что это здоровье и безопасность своих же детей»,- говорит Марат Жундубаев.

В управлении санэпид контроля отмечают, что в городе также увеличилось и число обращений людей, пострадавших от укусов собак. За пять месяцев в поликлиники и больницы Костаная обратилось 380 человек.

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