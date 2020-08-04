Ситуацию с коронавирусом пересмотрят в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что в регионах пересчитают репродуктивное число по коронавирусу с учетом коронавирусной пневмонии, передает Tengrinews.kz.

«В связи с изменением подхода к учету статистики с 1 августа Минздравом на основе данных за первые 10 дней августа будет произведен перерасчет показателей репродукции, и дальнейшая оценка ситуации в регионах нами будет продолжена», – сказал Цой на заседании правительства.

Ранее он сообщал, что показатель репродуктивности инфекции снизился на 24 процента — с 1,2 до 0,89.

«Достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. Данный показатель рассчитывается на основе регистрации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Показатель более одного говорит о тенденции роста инфицированных пациентов. Уровень репродукции вируса ниже одного является свидетельством снижения количества инфицированных людей от одного зараженного человека», — сказал Цой.

Он отметил, что до введения строгих ограничительных мер показатель репродукции составлял 1,2, через две недели после введения карантина наблюдается устойчивая тенденция снижения показателя репродукции.

«Отложенная положительная динамика обусловлена инкубационным периодом инфекции в 14 дней. 23 июля отмечается стойкая тенденция к снижению показателей репродукции инфекции. На 4 августа данный показатель снизился до уровня 0,89, что еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых повсеместных мер по стабилизации ситуации», — сказал Цой.

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