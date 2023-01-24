Ситуацию с луком в Казахстане объяснил вице-премьер

Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин высказался о ситуации с луком в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Жумангарин отметил, что лук стал стал очень востребованным из-за похолодания в странах, где он постоянно производился.

«Это Узбекистан, Пакистан, Россия. Цена на прилавках в Москве сейчас достигает 500 тенге, в Узбекистане достигает 350 тенге. У нас, вы знаете, он тоже повысился, местами до 170 тенге. Притом, естественно, мы не можем сейчас допустить ситуацию, чтобы в стране наступил дефицит продукта, который у нас на сегодня есть», — сказал Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

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По его словам, межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой деятельности приняла решение на три месяца ввести запрет на экспорт лука.

«По-хорошему нам надо где-то 30 тысяч тонн лука в месяц. Три месяца — это 90 тысяч тонн. Как показывает практика, за это время мы не сможем найти, каким образом был вывезен лук. Есть подозрения, что он вывозится в том числе и по серым схемам из Казахстана. Поэтому, просто чтобы обеспечить, я разговаривал непосредственно с руководителями Пограничной службы Казахстана, Комитета госдоходов, мы сейчас на контроль эту ситуацию берем, чтобы по луку стабильность снабжения у казахстанских потребителей была», — пояснил заместитель премьера.

Кроме того, Министерство торговли и интеграции заключает контракты на ранний лук.

«То есть этого лука нам хватит до апреля. Мы заключили первые договоры с Таджикистаном на поставку 3 тысяч тонн раннего лука. В схеме поставки раннего лука участвуют наши крупнейшие торговые сети», — добавил Жумангарин.

Он также высказался о ценах и недопущении спекуляции на рынке.

«Сейчас мы исходим из того, что нам надо просто обеспечить, чтобы у нас был лук, чтобы он не поднялся до той цены, которая была бы спекулятивной. Я думаю, если сейчас решение комиссии будет выполняться, то нам удастся это сделать. Пока действуют спекулятивные настроения. На прошлой неделе ко мне приезжали представители торговых сетей, они с большим трудом контрактуются по луку, потому что аграрии не хотят его продавать. Они хотят его продавать по более высокой цене. Вы понимаете, к чему это приведет. Продавать по более высокой цене — это либо цена на внутреннем рынке будет расти, либо нам надо открывать экспорт. Мы сейчас не можем этого сделать, иначе мы останемся с дефицитом, как в прошлом году это было с морковью или когда у нас на картошку цена поднималась до 700 тенге. Мы не можем сейчас себе этого позволить», — пояснил Жумангарин.

По его словам, меры, которые были приняты по новой оборотной схеме, позволяют «уверенно смотреть в будущее». Однако определенное повышение цен на лук, возможно, состоится.