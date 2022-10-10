Сэндвич-панели: особенности, преимущества

Для отделки стен и крыш жилых зданий, промышленных и коммерческих объектов необходим материал, обеспечивающий эффективную теплоизоляцию. Таковыми являются сэндвич панели — это 2 металлических листа с прослойкой из изолирующего наполнителя. В качестве последнего используют пенополистирол или базальтовый утеплитель. Материал одновременно выполняет две функции — теплоизолирующую и конструкционную.

Сэндвич-панели хороши для быстро строящихся объектов без необходимости отделки фасада и обширной площади застройки. Монтируются быстро и просто, не требуют утепления и дополнительной облицовки. Сэндвич панель на https://stynergy.kz — подходящий вариант для торгового центра, спортивной арены, производственного цеха, ангара. Материал используют для отделки гаражей, промышленных, жилых зданий.

Приобретение, стоимость

Трехслойные сэндвич-панели универсальны. Уточнив характеристики этого материала, интересуются, где можно купить его. Интернет-магазин STYNERGY.KZ выпускает качественные сэндвич-панели. Производство этого материала — одно из основных направлений деятельности компании.

Для изготовления используются полностью автоматизированные линии. Так, исключается человеческий фактор, вероятность случайной ошибки минимальна. Цена на сэндвич панель зависит от наполнителя и толщины листа. Вариант на пенополистироле обходится дешевле. В наличии также модели на основе базальтового утеплителя. Такие сэндвич-панели стоят дороже, но отличаются повышенным коэффициентом теплоизоляции.

Точно рассчитать стоимость квадратного метра сэндвич-панели помогут специалисты интернет-магазина STYNERGY.KZ. Заказать этот строительный материал здесь можно как оптом, так и в розницу с доставкой в Казахстане. В каталоге представлены сэндвич-панели с замком Z – LOCK — удобные и простые в установке.

Основные достоинства

Сэндвич-панели по прочности не уступают другим стройматериалам, но гораздо легче по весу. По ряду характеристик этот материал превосходит натуральную древесину, бетонные блоки, прочие варианты, используемые в облицовке. Его используют для строительства круглогодично, в любую погоду. Покупая сэндвич панели в Алматы, несложно обратить внимание на разнообразие расцветок и фасонных элементов.

Стоит выделить плюсы использования сэндвич-панелей:

экономность и мобильность. При необходимости конструкцию легко разобрать и установить в другом месте. Перевозка не займет много времени и не выйдет слишком дорого;

скорость сборки. Сэндвич-панели легкие, поэтому не требуют применения тяжелой техники. Продаются в полной заводской готовности к монтажу;

экологичность;

гигиеничность;

низкая теплопроводность.

Делая заказ на сэндвич-панели в Казахстане, получится сэкономить на декоративной отделке. В ней нет необходимости за счет качественной внешней поверхности материала.

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