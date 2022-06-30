Сёстры-близнецы выпали из окна

Спасатели отмечают, что главная причина подобных чрезвычайных происшествий — незащищенные окна, которые можно легко открыть детскими руками.

В Атырау в микрорайоне Нурсая девочки-близнецы выпали из окна третьего этажа. Они находятся в реанимации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

Сообщается, что в текущем году зарегистрировано два случая выпадения, при которых трое детей получили различные травмы (в 2021 году — четыре случая, из них три ребенка получили травму, двое погибли).

«27 июня в 22.10 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсая, оставшись без присмотра взрослых (мать находилась в соседней комнате), оперевшись на москитную сетку, выпали из окна квартиры третьего этажа две девочки-близнецы 2017 года рождения, с тяжелыми травмами они госпитализированы в реанимацию областной детской больницы», — говорится в сообщении.

«Риск увеличивает москитная сетка: ребенку кажется, что на нее можно опереться, однако москитная сетка не может выдержать его вес. Если рядом с окном стоит тумбочка или стул, по которым ребенок может вскарабкаться, угроза жизни повышается. У детей отсутствует чувство опасности, особенно если родители рядом: достаточно на минуту отвернуться, и может случиться беда», — сказали в департаменте.

Специалисты представили несколько простых напоминаний для родителей малолетних детей:

дети могут выпасть из окна, если оно приоткрыто более чем на 12,5 сантиметра;

на все окнах нужно установить защелки или ограждения, не позволяющие открывать их более чем на 12,5 сантиметра;

нельзя играть с детьми у окна и ставить их на подоконник, чтобы показать машины и прохожих;

нельзя ставить мебель, на которую легко взобраться, вблизи окна;

шнуры и цепочки от жалюзи не должны свисать: они помогут ребенку взобраться на окно;

балкон необходимо застеклить;

нельзя оставлять детей без присмотра, даже ненадолго.

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