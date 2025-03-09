10 марта в Костанайской области ожидаются ночью в северной половине снег, днем на севере, востоке, юге области осадки — дождь, снег.

Ночью ожидаются в северной половине области низовая метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель, гололед.

На западе, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанае 10 марта ожидаются ночью и утром снег, низовая метель, днем гололед.

Ветер западный, юго- западный ночью порывы 15-20 м/с.

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