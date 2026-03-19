USD 482.49 EUR 556.75 RUB 5.79

Сюрпризы погоды: от мороза к теплу за сутки в Костанайской области

— Сегодня, 17:28
Изображение для новости: Сюрпризы погоды: от мороза к теплу за сутки в Костанайской области

Сгенерировано ИИ

В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков.

На западе, юге и востоке региона прогнозируется туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, на юге области — до 13 мороза. Днём ожидается от +2 до +7 градусов, на юго-западе региона — до +10 тепла.

Погода в Костанае

В Костанае также прогнозируется переменная облачность без осадков.

Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — 7–9 градусов мороза, днём — от +5 до +7 тепла.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.