В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков.

На западе, юге и востоке региона прогнозируется туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, на юге области — до 13 мороза. Днём ожидается от +2 до +7 градусов, на юго-западе региона — до +10 тепла.

Погода в Костанае

В Костанае также прогнозируется переменная облачность без осадков.

Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — 7–9 градусов мороза, днём — от +5 до +7 тепла.

Откуда деньги: в Казахстане усилят контроль за доходами Заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина Сеилжан Ахметов прокомментировал вопросы проверки доходов физических лиц и...

Дело о драке в Костанае: подсудимые заявили о фальсификации В суде по делу Диаса Алматова, Белана Сагова и Эмиля Айтпаева после допроса свидетелей заслушали...