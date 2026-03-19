В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков.
На западе, юге и востоке региона прогнозируется туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, на юге области — до 13 мороза. Днём ожидается от +2 до +7 градусов, на юго-западе региона — до +10 тепла.
Погода в Костанае
В Костанае также прогнозируется переменная облачность без осадков.
Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — 7–9 градусов мороза, днём — от +5 до +7 тепла.
