Несмотря на знойное июльское лето, интересы казахстанцев в YouTube остались неизменными. Мы подготовили подборку самых популярных видеороликов, набравших наибольшее количество просмотров в этом месяце, передает NUR.KZ.

Материал телеканала «Алау» о возможном приостановлении выплаты пенсий набрал 112 561 просмотр.

В пятерку самых просматриваемых новостных материалов в июле также вошли сюжеты телеканала 24kz, Седьмого канала, выпуск Информбюро 31, Жаңалықтар — Новости КТК.

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Напомним, канал «Алау» в Youtube стал обладателем серебряной кнопки. Сегодня на канале более 107 тысяч подписчиков.