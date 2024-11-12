Телеканал «Алау» стал обладателем «серебряной кнопки. В YouTube численность подписчиков телеканала превысила 100 000 человек.

Официальный партнер YouTube в Центральной Азии компания Genesis передала награду. Сейчас на канале более 20 000 тысяч видео, более 102 тысяч подписчиков, 30 с половиной миллионов просмотров. Новостной канал стремительно развивается. У него есть свои постоянные зрители и появляется новая аудитория.

На новостном канале публикуются видео событий, происходящих в Костанайской области и Казахстане. Здесь размещены авторские программы, интервью, выпуски новостей, проходят прямые эфиры на разные темы.

«Серебряная кнопка — это важное событие, достижение для всего коллектива. Корреспонденты и видеооператоры ежедневно работают над созданием качественного контента для своих зрителей и подписчиков», — отметила директор телерадиокомпании «Алау» Валерия Сулейменова.

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