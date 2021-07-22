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Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 июля 2021 года в Казахстане ⠀

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 1369,
  • в городе Алматы – 993,
  • в городе Шымкенте – 418,
  • в Акмолинской области – 186,
  • в Актюбинской области – 192,
  • в Алматинской области – 178,
  • в Атырауской области – 386,
  • в ВКО – 107,
  • в Жамбылской области – 97,
  • в ЗКО – 170,
  • в Карагандинской области – 698,
  • в Костанайской области – 149,
  • в Кызылординской области – 139,
  • в Мангистауской области – 207,
  • в Павлодарской области – 197,
  • в СКО – 99,
  • в Туркестанской области – 123. ⠀
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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