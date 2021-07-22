Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 июля 2021 года в Казахстане ⠀
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀
Всего в стране подтверждено 509 998 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 1369,
- в городе Алматы – 993,
- в городе Шымкенте – 418,
- в Акмолинской области – 186,
- в Актюбинской области – 192,
- в Алматинской области – 178,
- в Атырауской области – 386,
- в ВКО – 107,
- в Жамбылской области – 97,
- в ЗКО – 170,
- в Карагандинской области – 698,
- в Костанайской области – 149,
- в Кызылординской области – 139,
- в Мангистауской области – 207,
- в Павлодарской области – 197,
- в СКО – 99,
- в Туркестанской области – 123. ⠀
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области