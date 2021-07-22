Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 июля 2021 года в Казахстане ⠀

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 1369,

в городе Алматы – 993,

в городе Шымкенте – 418,

в Акмолинской области – 186,

в Актюбинской области – 192,

в Алматинской области – 178,

в Атырауской области – 386,

в ВКО – 107,

в Жамбылской области – 97,

в ЗКО – 170,

в Карагандинской области – 698,

в Костанайской области – 149,

в Кызылординской области – 139,

в Мангистауской области – 207,

в Павлодарской области – 197,

в СКО – 99,

в Туркестанской области – 123. ⠀

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