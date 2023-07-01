Скандал едва не произошел в костанайском спецавтоЦОНЕ и процессинговом центре департамента полиции

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Владельцы иностранных машин заявили об остановке обработки принятых заявок на легализацию.
Видео прислали наши читатели
Прием заявок на легализацию иностранного автотранспорта был завершен в минувшую полночь. Но, МВД обещало тем, кто зарегистрировал заявку на прохождение всех процедур до этого момента, продолжить с ними работу уже 1 июля. Однако, как сообщили нам по телефону звонившие в редакцию владельцы иностранных авто, с утра им отказали в дальнейшем оформлении документов. Прояснить ситуацию смогли только в процессинговом центре департамента полиции региона. Его начальник Ерлан Казбеков сообщил, что отказы связаны с техническими неполадками, возникшими в автоЦОНе, которые специалисты стараются скорее устранить. Работу по легализации планируют продолжить уже в понедельник 3 июля.