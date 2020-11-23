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Скандал из-за маски устроил покупатель в магазине в Костанайской области — видео

кадр из видео

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В Аулиекольском районе мужчина агрессивно отреагировал на просьбу продавца в магазине надеть маску. Видео по WhatsApp рассылали костанайцы.

На кадрах видно, как мужчина требует продавца отдать ему сдачу с покупки. Продавец просит мужчину надеть маску, так как в другом случае покупатели в магазине не обслуживаются. Мужчина в свою очередь устроил скандал, выражался при этом нецензурной бранью.

Этот факт подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«19 ноября житель Аулиекольского района пренебрег требованиям в режим карантина, более того позволил себе выражаться нецензурной бранью в общественном месте. Суд рассмотрел его поведение по двум статьям — по статье 434 часть 1 “Мелкое хулиганство” и по статье 425 “Нарушение карантина”. Мужчина получил двое суток ареста и штраф 41 600 тенге»,- сообщили в ведомстве.

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