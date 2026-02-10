Суд район Беимбета Майлина рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина К., привлечённого к ответственности за мелкое хулиганство, выразившееся в нецензурной брани в общественном месте. Действия квалифицированы по части 2 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Как установил суд, 18 января 2026 года гражданин К., находясь в районной больнице села Әйет , в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим и нарушив общественный порядок и спокойствие граждан. Правонарушение было совершено повторно в течение года после наложения предыдущего административного взыскания.

В судебном заседании гражданин К. полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Санкция части 2 статьи 434 КоАП РК предусматривает наказание в виде привлечения к общественным работам сроком от 60 до 100 часов либо административный арест на срок от 15 до 30 суток.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Постановлением суда гражданин К. признан виновным, ему назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

