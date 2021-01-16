Скандал вокруг реабилитации кирпичного завода с 60-летней историей разгорелся в Костанайской области

Финансовые трудности у рудненского ТОО «Стройпромгрупп-2030» начались несколько лет назад. Чтобы спасти кирпичный завод, работающий с 1959 года, судом была назначена реабилитационная процедура. Однако учредитель Медгат Досымбеков считает, что кризисные менеджеры попросту разваливают предприятие. В непростой ситуации разбирались на Совете по защите прав предпринимателей Костанайской области.

В финансовой яме компания оказалась из-за доначисления НДС. В общей сложности она задолжала поставщикам и бюджету около 150 млн тенге. Однако все ресурсы для восстановления платежеспособности у завода были, поэтому в 2017 году суд утвердил план реабилитации сроком на 5 лет.

Разногласия между учредителем и реабилитационным управляющим возникли почти сразу. В итоге в декабре 2018 года Медгат Досымбеков был уволен с должности финдиректора компании, где ему принадлежит 75 % доли в уставном капитале. С тех пор он не имеет доступа ни на территорию завода, ни к финансовой документации. И это, несмотря на то, что в апреле 2019 года суд вынес решение в пользу Досымбекова, обязав управляющего восстановить его в должности.

«Необходимо отметить, что учредитель систематически направлял в ДГД по Костанайской области, судебные и правоохранительные органы обращения о злоупотреблениях, хищениях имущества, а также обжаловал действия и решения реабилитационных управляющих. 13 марта 2019 года Департаментом госдоходов была проведена внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены нарушения. В частности, без согласования с Комитетом кредиторов было увеличено число наемных работников, а также проведена оплата кредиторской задолженности за газ и электричество.

Реабилитационный управляющий был привлечен к административной ответственности, а затем и отстранен от должности. В сентябре 2019 года был назначен новый реабилитационный управляющий», — выступил с докладом эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Марат Абишев.

Медгат Досымбеков утверждает, что это лишь верхушка айсберга. По словам учредителя, с февраля по октябрь 2019 года с территории предприятия вывозили неучтенную продукцию, а также имели место хищения из кассы, о чем он неоднократно заявлял в ДГД и ДЭР по Костанайской области.

«У меня есть докладная записка от начальника службы безопасности о том, что ведется двойной учет. Только за одну неделю февраля 2019 года было вывезено неучтенной готовой продукции на 8 млн тенге. Есть фотодоказательства от начальника службы безопасности. У меня есть серьезные основания подозревать, что кирпич вывозился в больших размерах. Но финансовая документация мне предоставляет несвоевременно и только после жалоб в ДГД. В ней идут расхождения. Я полагаю, что вносятся изменения, чтобы скрыть факты хищения», — заявил Медгат Досымбеков.

Все жалобы учредителя были оставлены без удовлетворения, так как он не мог подтвердить размер ущерба. Тогда он обратился в ДГД с просьбой о внеплановой проверке, но и там ему отказали. Пришлось проводить аудиторскую проверку за свой счет.

В итоге независимые аудиторы выявили факт систематического занижения цены реализации готовой продукции от плановой стоимости с причинением ущерба на 190 млн тенге. Кроме того, было установлено превышение оплаченных сумм контрагентам за оказанные транспортные услуги ТОО в размере 13,9 млн тенге.

«Мы считаем результаты этой аудиторской проверки некорректными. Мы предоставляли клиентам скидку, так как многие из них находятся в Костанае, и несут дополнительные транспортные расходы. В противном случае мы могли их потерять. Что касается восстановления Досымбекова в должности, на момент вступления решения суда в законную силу в штатном расписании не было такой единицы. Мы не знали, как поступить, отправили запрос в суд. В итоге в январе этого года Досымбеков назначен приказом экономистом. В остальном на 1 января 2021 года погашено 79,9 млн тенге, мы идем по графику. Убытки шли с 2015 года, только в 2019 мы начали работать в плюс», — пояснил реабилитационный управляющий ТОО «Стройпромгрупп-2030» Асылжан Кадыржанов.

Медгат Досымбеков утверждает, что о восстановлении в должности его никто не проинформировал. Но это не главное. Сейчас он бьется за то, чтобы назначили другого антикризисного менеджера, с которым он смог бы работать в тандеме, и просит возместить ему ущерб – 190 млн тенге.

«Цели и задачи реабилитации — сохранение предприятия и рабочих мест, восстановление платежеспособности компании и обеспечение ее дальнейшей работы. Взаимных обвинений много. Идет противостояние, борьба, вплоть до обвинений в уголовных правонарушениях. Мы считаем, что уполномоченные органы должны дать правовую оценку происходящему», — резюмировал председатель Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области Владимир Шакун.

Ситуация, в которой оказалось ТОО «Стройпромгрупп-2030» — не прецедент. В конце прошлого года Советом по защите прав предпринимателей рассматривался похожий случай – с ТОО «Джайляу КЗ», которое также оказалось на грани краха после процедуры реабилитации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.