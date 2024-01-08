Скандинавский антициклон принесет 30-градусные морозы — прогноз

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Циклон из районов Черного моря, смещаясь с запада на восток Казахстана, обусловит сильные снегопады с метелями и осадки в разной фазе с гололедными явлениями.
В тыл к нему будет смещаться Скандинавский антициклон, который повернёт синоптическую ситуацию в сторону кратковременного усиления морозов.
По республике ожидается сильный ветер.
Морозы проявятся на западе, северо-западе, севере и в центре страны, где столбики термометров ночью опустятся до 20-30 мороза, а на востоке до 18-23 со знаком минус.
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