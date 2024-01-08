Скандинавский антициклон принесет 30-градусные морозы — прогноз

Циклон из районов Черного моря, смещаясь с запада на восток Казахстана, обусловит сильные снегопады с метелями и осадки в разной фазе с гололедными явлениями.

В тыл к нему будет смещаться Скандинавский антициклон, который повернёт синоптическую ситуацию в сторону кратковременного усиления морозов.

По республике ожидается сильный ветер.

Морозы проявятся на западе, северо-западе, севере и в центре страны, где столбики термометров ночью опустятся до 20-30 мороза, а на востоке до 18-23 со знаком минус.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.