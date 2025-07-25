Как платные дороги отражаются на ценах товаров первой необходимости? В Костанайской области запускается пилотный проект, который поможет ответить на этот вопрос. Поводом стали обращения от местных предпринимателей. Они жалуются на рост транспортных расходов — доставка продукции стала дороже, а вот повысить цену на социально значимые товары они не имеют права.

В Палату предпринимателей области обратилась предпринимательница из Рудного, который занимается производством и поставками по региону социального хлеба. Она сообщила о значительном увеличении транспортных расходов после введения платы на автодорогах «Костанай-Денисовка» и «Костанай-Кайрак» и сейчас, по её словам, оплачивать проезд приходится из кармана предприятия, а это риск работать себе в убыток.

«В связи с введением платы ей придется ежегодно брать на себя дополнительные транспортные расходы в сумме порядка 1 миллиона 200 тысяч тенге. Это скажется на себестоимости хлеба», — говорит заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Марат Абишев.

Аналогичная ситуация сложилась у рудненского производителя молочной продукции, который транспортирует продукты практически по всей области и даже в Россию. Альтернативные объездные маршруты удлиняют путь по доставке сырого молока для переработки, что экономически невыгодно и в целом нарушает выстроенные логистические цепочки.

«Мы не собираемся на иждивении у государства быть, мы хотим, чтобы затраты были адекватные. Адекватность в данном случае, включая частые поездки, т.е. мы пересекаем как минимум два раза», — объясняет начальник юридического отдела ТОО «Лидер-2010» Арман Молдагозин.

21 июля в Палате предпринимателей прошло совещание с участием представителей Министерства транспорта. Поводом стали 13 обращений от производителей социально значимых товаров, которые сообщили о росте транспортных расходов после введения платных дорог. По закону, они не могут сами повышать цены — их устанавливают местные исполнительные органы. Чтобы изучить ситуацию, в области запускается пилотный проект по мониторингу влияния платных дорог на себестоимость товаров.

«Цель мониторинга — обеспечить справедливые условия для производителей социально-значимых продовольственных товаров. Возможно, это будет снижение абонентской платы, возможно это будет освобождение от абонентской платы, но это решение будет принято по результатам мониторинга», — сказал Марат Абишев.

Сейчас Палатой формируется список производителей этих товаров по всем регионам Казахстана, он должен быть готов до 11 августа. После — его направят в «КазАвтоЖол», который в свою очередь должен предоставить конкретные цифры по платежам. Далее Палата предпринимателей уже озвучит позицию по корректировке нормативно-правовых актов относительно производителей социально-значимой продукции.

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