«Сказывается на услугах»: ФСМС задерживает оплату медорганизациям на несколько месяцев

Медицинские учреждения находятся на грани финансового коллапса из-за растущей кредиторской задолженности, сообщает Национальная палата предпринимателей «Атамекен», сообщает informburo.kz

Отмечается, что в НПП поступило множество обращений от предпринимателей. С начала года задолженность перед медорганизациями резко увеличилась, системные задержки в финансировании со стороны Фонда социального медицинского страхования доходят до пяти месяцев. Это вынуждает учреждения использовать авансовые средства для покрытия своих расходов.

При этом, считают в Нацпалате, введение в феврале 2023 года Минздравом оплаты амбулаторных услуг по линейной шкале усугубило ситуацию. Вместо оплаты по факту оказанных услуг медучреждения получают средства по лимиту, установленному ежемесячным планом ФСМС.

«Бизнес хоть и был против линейной шкалы, но зная о недостатке денежных средств, уже смирился. Мы просили ввести частичное фондодержание (метод подушевой оплаты услуг за каждого прикреплённого человека – Авт.) и рассмотреть вопрос передвижек. Но прошло больше года и ничего не сделано. Сейчас наблюдаем очередную задержку, при чём значительную», – сказала директор департамента медицинских услуг НПП Назгуль Кабдрахманова,

Задолженность перед частными лабораториями за первые полгода превысила 8 млрд тенге. Из-за этого поставщики реагентов приостанавливают свою работу, что ставит под угрозу выполнение диагностики.

«Сумма долгов сказывается на покупке реагентов, порядка 50% – это услуги соисполнения по государственному заказу. Реагентов осталось на 3-4 месяца с запасом. Далее мы будем вынуждены отказывать в выполнении услуг поликлиникам и организациям, к которым прикреплено население. Особенно это критично для пациентов, сдающих жизненно важные анализы. Например, люди с пересаженными органами и эпилепсией», – отметил директор по маркетингу и инновациям КДЛ «Олимп» Алексей Балась.

В свою очередь, в ФСМС сообщили, что уже оплатили акты за январь-март и частично апрель этого года. В августе фонд планирует начать оплату актов за май. В фонде при этом подчеркнули, что этапы финансирования не должны отражаться на оказании медицинской помощи для казахстанцев.

Однако представители медучреждений и НПП «Атамекен» уверены, что если ситуация не разрешится, последствия будут серьёзные.

«Финансовая нестабильность и задержки в оплате услуг ставят под угрозу не только медицинские учреждения, но и здоровье всего населения Казахстана. Необходимы немедленные действия со стороны Министерства здравоохранения, ФСМС и Республиканского центра электронного здравоохранения для стабилизации ситуации и предотвращения катастрофических последствий», – заявили в нацпалате.

В «Атамекен» призвали министерство к немедленным действиям по улучшению финансирования медицинских учреждений и введению ответственности должностных лиц за несвоевременную оплату услуг.

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