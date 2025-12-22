В Костанае мужчина стал жертвой интернет-мошенников при попытке приобрести автомобиль через онлайн-объявление, сообщил на совещании в акимате начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Горожанин нашёл в интернете объявление о продаже автомобиля Audi, который, по словам продавца, находился в Актобе. Для «бронирования» машины он перевёл предоплату в размере 200 тысяч тенге и выехал в указанный город.

По прибытии в Актобе ему позвонил неизвестный, представившийся владельцем автомобиля. Злоумышленник сообщил, что у него якобы серьёзно заболел родственник и срочно нужны деньги. Он предложил снизить цену машины с 3 млн до 2,7 млн тенге при условии немедленного перевода 2,5 млн тенге.

Не встретившись лично с продавцом и не увидев автомобиль, покупатель перевёл запрашиваемую сумму. Лишь после этого он понял, что никакой сделки не будет, и осознал, что стал жертвой интернет-мошенничества.

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают:

— сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают по телефону коды подтверждения, CVV-коды и полные реквизиты банковских карт;

— при малейших сомнениях в честности собеседника необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию по номеру 102.

Газ на дачах вызвал вопросы у акима Костаная В Костанае выдают технические условия на подключение газа к дачным массивам. Этот процесс вызвал резкую...

Срочное обращение к казахстанцам в связи с новым видом мошенничества Казахстанцев предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на детей и подростков. Злоумышленники распространяют видеоролики с...