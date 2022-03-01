Скидку на школьный обед могут получить учащиеся Костаная

Стоимость школьных обедов выросла с 1 марта. Теперь горячее питание обходится родительскому карману в 380 тенге.

Ранее отдел образования оповещал о повышении цены с 1 апреля, но конкурс среди поставщиков питания прошел раньше.

«В этом году конкурс завершился немного раньше, то есть в феврале. Вот буквально неделю назад, как завершился. То есть в техническом задании туда уже прикладывается повышенная стоимость питания. Поэтому стоимость питания повысилась с сегодняшнего дня, с 1 марта текущего года», — рассказала руководитель сектора отдела обеспечения жизнедеятельности отдела образования акимата Костаная Татьяна Степанова.

Однако у учеников Костаная есть возможность получить скидку на горячее питание. Во всех школьных столовых установлены терминалы, принимающие любые банковские карты.

«Дети, которые питаются за родительскую плату рассчитываются безналичным способом — имеют право на 10% скидку на весь перечень продукции реализуемой в школьной столовой. То есть таким образом если ребенок оплачивает карточкой 380 тенге питание — то минус 10% это минус 38 тенге», — объяснила специалист.

Скидка в таком же размере предусмотрена и при покупке буфетной продукции. Стоимость питания растет, а вот вопросов к его качеству у родителей не мало. Нелестные комментарии по этому поводу можно нередко встретить в соцсетях. Татьяна Степанова говорит, что в школьных столовых готовы встретить всех родителей, желающих посмотреть и попробовать, чем кормят их детей.

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