Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность. С начала текущего...
В пресс-службе акима Костаная прокомментировали задымление.
По адресу ул. Кобланды батыра, 31/1, произошло возгорание в заброшенном здании площадью 400 кв. м. — предположительно склад макулатуры. На месте работают 6 единиц техники и 20 человек.
В целях безопасности задействованы аварийные бригады «КЭЦ» и «GAZAIMAQ» (электро- и газоснабжения).
По данным ЧС города, в настоящее время на месте работают 7 единиц техники и 30 человек личного состава.
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