Скляр оценил шансы на отмену утильсбора: Ничего невозможного нет

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах правительства высказался о возможности отмены утилизационного сбора в Казахстане.

«Ничего невозможного нет. Однако мы с нашими соседями находимся в едином экономическом пространстве, а у соседей утильсбор есть. У нас нет других механизмов по защите наших производителей, не только в сфере машиностроения», – сказал вице-премьер.

5 мая сообщалось, что приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в методики расчета утилизационного платежа. В частности, в два раза были снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.

Теперь ставки на легковые автомобили, в том числе с повышенной проходимостью, а также сельхозтехнику, включая тракторы и комбайны, составят 50 МРП (153 150 тенге).

При этом для легковых авто применяется коэффициент: