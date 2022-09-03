Скляр прокомментировал предложение вернуть столице название Астана

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал предложение депутатов вернуть столице название Астана, передает Tengrinews.kz.
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«Эта идея давно уже обсуждается в обществе по переименованию столицы. Безусловно, она заслуживает внимания. Депутатская группа «Жана Казахстан» внесла ее на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения в обществе она уже будет рассмотрена и Парламентом», — сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.
Он попросил немного подождать, чтобы увидеть, как на это реагирует общество.
Отвечая на вопрос о его личном мнении по этом вопросу, вице-премьер заметил, что имеет несколько другое направление своей деятельности.
«Я такой же гражданин Республики Казахстан, как и все общество. Естественно, я имею свое мнение, но как госслужащий… А я сейчас вам говорю не как госслужащий, а как гражданин Казахстана. Я потом его (мнение. — Прим.) вам, может, и выскажу тоже. Давайте дождемся. Это было озвучено только вчера, и необходимо некоторое время для осмысления и принятия решения», — добавил Скляр.
2 сентября члены депутатской группы «Жаңа Қазақстан» Мажилиса высказались за возвращение Нур-Султану названия Астана.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом», — говорится в сообщении.
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